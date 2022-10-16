Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 05:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Manavgat'ta hortum: Birçok noktadan görüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum meydana geldi. İlçenin birçok noktasından görülen ve korkuya neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hortum, Manavgat açıklarında ortaya çıktı.
Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.
Kıyıdan oldukça uzakta oluşan hortumun denizden su çektiği anlar kameralara yansıdı.
Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Etiketler: Antalya
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