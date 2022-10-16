Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]
Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 09:45
- 08:22
- 07:57
- 06:04
- 05:34
Sıradaki Haber
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz