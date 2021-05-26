Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde yaşayan kızın ailesi, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki E.Ç.'den haber alamadıklarını belirterek, jandarmaya başvurdu.

Kayıp kızın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılıyor.

Jandarma ekipleri, E.Ç. ile irtibatı olabileceğini değerlendirdikleri iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Öte yandan amca Yasin Ç. ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını, yeğeninin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.