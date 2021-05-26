Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş, 18 Mayıs'ta motosikletiyle karşı yönden gelen Oğuzhan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul, Malatya ve Antalya’da bekleyen hastalara umut oldu

28 yaşındaki hemşirenin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Altunbaş’ın kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri yapılan operasyonla alınarak, kalbi ve akciğeri İstanbul'a, karaciğeri Malatya'ya, böbrekleri ise Antalya'da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

Babası da 3 ay önce koronavirüsten ölmüştü

Altunbaş'ın cenazesi, bugün görev yaptığı hastanede yapılan uğurlama töreninin ardından öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın babasının da yaklaşık 3 ay önce koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

