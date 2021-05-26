Kastamonu Tosya'nın Yenidoğan Köyü’nde Hüseyin Mahsül ve oğlu ilk bakışta bir kulübeyi andıran ancak kapısı olmayan kara kovanda organik bal üretiyor.

Oda şeklindeki bu çatma kara kovan, 150 yıl önce 5 metre boyundaki geniş çam ağaçlarının içi oyularak Mahsül ailesinin büyük dedesi tarafından yapılmış.

Hüseyin Mahsül, ''Bu bölgede olmayan bir kovan tipidir. Bu kovan kalın çam ağaçlarından yapılan bir kovan. İçinde doğal kara kovan balı üretiyoruz'' diyerek kovanın özelliklerini anlattı.

Giriş ise bir hayli meşakkatli



Oda tipi kara kovanın yüksekliği 2 buçuk metreyi buluyor. Kovana 50 santimetrelik delikten sürünerek girilebiliyor.



Çatma kovanın 4 tarafında arıların giriş çıkış yapabilmesi için 42 delik bulunuyor.