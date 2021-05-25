Havaların ısınmasıyla birlikte araçlarda bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler tehlike saçıyor.

Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kolonya ve dezenfektanlar güneş ile doğrudan temas ettiğinde araçlarda patlama ve yangına sebep oluyor.

"Kolonya, dezenfektan gibi maddeler yangına sebep olabiliyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, konuyla ilgili şunları aktardı:

"Araç içerisinde bulunan dezenfektan, kolonya, çakmak, deodorant ve benzeri kimyasal maddelerden kaynaklanmaktadır. Bunlar yaz sıcağı ile beraber araç içerisinde uzun süre kalmasından dolayı genleme yaparak basınç artırmalarından dolayı zamanla patlamalara sebebiyet vermektedir."

Adana’da bu ve benzeri sebeplerle geçen yıl 234 araç yanarak hasar gördü. 2021 yılında ise 5 ayda 96 araçta yangın çıktı.

"Aracı serin yerde bırakmak gerekiyor"

Peki yaz mevsiminde araç yangınlarını önlemek için ne yapmak gerekiyor?

Sarraf, "Dezenfektan, kolonya, çakmak, deodorant, gözlük, cam şişeler... Bunlar mercek görevi yapan malzemeler de var içerisinde mümkün olduğu kadar araç içerisinde uzun süre bırakmamak gerekiyor. Veya bırakılacak ise aracı mümkün ise serin yerlerde bırakırsak bunların ısınma olaylarını biraz daha düşürmüş oluruz" dedi.

Yangın çıktığında araç hızla boşaltılmalı

Yangın çıkması halinde ise araç güvenli bir yere park edilmeli. Araçtaki tüm kişiler hızla dışarı çıkarılmalı. İtfaiye gelinceye kadar araçtaki yangına söndürme ekipmanlarıyla müdahale edilmeli.