Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1-8 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan su baskınından etkilenen 242 çiftçiye destekleme yapıldığını açıkladı.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Bilgin, ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin lira destek ödemesi yapıldığını aktardı.