Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çiftçilere 500 bin liralık destek ödemesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde şiddetli yağış nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin liralık destek ödemesi yapıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1-8 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan su baskınından etkilenen 242 çiftçiye destekleme yapıldığını açıkladı.
Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Bilgin, ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin lira destek ödemesi yapıldığını aktardı.
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