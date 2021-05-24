En önemli besin kaynaklarımızdan olan bu kehribar rengi akışkan sıvının içeriğinde pek çok mineral bulunuyor. Arıların bulundukları yerin bitki örtüsüne göre bu minerallerin miktarları, tatları ve kokuları değişiklik gösterebiliyor. Narenciye balının kendine özgü tadı ve kokusu tamamen coğrafyasına bağlı.

Türkiye’nin “turizm başkenti” olarak bilinen Antalya, tüm dünyada sahilleriyle; deniz, kum ve güneş konseptiyle tanınsa da şehir, ekolojik imkanlarıyla Türkiye tarımında önemli bir yere sahip. Dünyaca ünlü film festivaline isim veren Antalya portakalı, diğer narenciye türleriyle birlikte Türkiye’nin turunçgil üretiminde büyük bir pay sahibi. Bahar aylarında çiçek açan narenciye ağaçları arıların nektar toplaması için fırsat oluşturuyor ve ortaya çıkan şey tadına doyulmaz narenciye balı…

[Fotoğraf: Şule Demir / TRT Haber]

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinin Çakırlar köyünde yaşayan Sabri Demir narenciye balı üreticilerinden biri. Hobi olarak başladığı bu tatlı uğraş şimdilerde tüm yaşamının odağında. Bal süzmenin inceliklerini ustasından öğrendik.

Sonbaharda kış bakımından sonra dinlenmeye bırakılan arılar, şubat ayında havaların ısınmasıyla hızlı bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Yeterli sayıya ulaşınca, kovanlarını terk edip yeni açan portakal çiçeklerinden nektar toplamaya başlıyorlar. Yaklaşık 2-4 hafta süren yoğun bir çalışmanın ardından dolan petekler balmumundan sır tabakasıyla kaplanıyor.



[Fotoğraf: Şule Demir / TRT Haber]

Arıların işi bitince günün ilk ışığıyla işe koyulan arıcılar, balla dolu petekleri almak için ellerindeki körükten çıkan dumanla arıların saldırganlaşmasını engelleyip petekleri toplayarak süzme işlemine alıyor.

Petek olarak piyasaya sunulacak olan kısım ayrıldıktan sonra süzme işleminin yapılacağı yere getirilen petekler, öncelikle arıların bıraktığı sır tabakasından sır tarağı denilen alet yardımıyla arındırılıyor.

[Fotoğraf: Şule Demir / TRT Haber]

Üzeri açılan petekler, süzme işlemi için santrifüj de denen bal süzme makinesine alınıyor. Hızla dönen peteklerin içindeki ballar makinenin duvarlarına yapıştıktan sonra zamanla alt kısma inerek makinenin altında bulunan musluktan tahliye ediliyor. Süzüldükten sonra tenekelere doldurulan bal, ihtiyaca göre paketlenip müşterilere sunuluyor.