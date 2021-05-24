Dünyada geçen yıla oranla yılın ilk 3 ayında mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 artarak 31 milyara ulaştı.

Mobil uygulamalara 9 milyar dolardan fazla para harcandı. Bu yükleme ve harcamaların çoğu mobil oyunlar için yapıldı.

Koronavirüs salgınında da bilgisayar ve telefonlar daha çok kullanıldı. Dijital oyun bağımlılığı da arttı.

En çok aksiyon-macera kategorindeki oyunlar indiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin araştırmasına göre, dünya genelinde toplam 2 buçuk milyar dijital oyuncu var.

Türkiye’de indirilen oyunların yüzde 49 virgül 2’si aksiyon-macera kategorisinde.

Aksiyon ve macera oyunlarını ise yap-boz ve yarış oyunları takip ediyor.

Dijital oyunlar bağımlılığı da artıyor

Tehlikeli nokta ise oyun bağımlılığı... Sürekli oyun düşünmek, oyun sırasında çok hırslanmak, günlük hayattaki görev ve sorumlulukları aksatmak, oyun karakterlerini gerçek hayatta yaşatmak ve içe kapanmak bu bağımlılığın belirtileri arasında.

Peki aileler ne yapmalı?

Dijital Dönüşüm Ofisi ailelere oyun bağımlılığı karşısında tavsiyelerde de bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dijital oyun bağımlığına karşı alınabilecek önlemleri yayınladığı videoda anlattı.

Daha çok sosyalleşme, yüz yüze iletişimin artırılması, yeni hobilere teşvik, oyun aletlerine erişimin kısıtlanması tavsiyeler arasında.