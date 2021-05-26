Erzincan’da havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Salih Sevimli, mesaisi bitince evinin yolunu tuttu.

Sevimli, yaşadığı binanın bahçesine girecekken kargaların kendisine saldırmaya çalıştığını fark edince, bir süre durumu anlamaya ve kendisini korumaya çalıştı.

O sırada bir karga yavrusunun binanın girişinde durduğunu gören Sevimli, diğer kargaların da onu korumaya çalıştıklarını anladı.

Yetişkin kargaların saldırı altında yavru kargayı güçlükle bahçe dışına çıkaran Salih Sevimli, daha sonra evine girebildi.

"Merdivenlerde yavrularının olduğunu fark ettim"

Salih Sevimli, o anları şöyle anlattı:

“Mesaiden çıktım. Eve gelince kargaların bir tuhaf davrandıklarını gördüm. Kargalar çok hırçın davranıyorlardı. Tam merdivenlerde yavrularının olduğunu fark ettim. Tabi yavruya zarar vermemek adına yuvasını da araştırdım. Bulamayınca bahçeden çıkarmaya çalıştım. Çünkü çok hırçınlardı. Eve girmeme müsaade etmiyorlardı. Tabi o hengame ile ev halkı ile biraz uğraştık ama yavruyu da bahçeden dışarıya çıkardık. Yuvasını araştırdık. Bir türlü bulamadık. Yuvasını bulamayınca doğal ortamına bıraktık kargayı.”