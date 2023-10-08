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Türkiye
AA 08.10.2023 13:47

Denizden yaklaşık 500 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizden yaklaşık 500 metrekare "hayalet ağ" diye adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

Denizden yaklaşık 500 metrekare hayalet ağ çıkarıldı
[Fotograf: AA]

"Aksona Mehmet" olarak bilinen ilçedeki son süngerci 74 yaşındaki Mehmet Baş ile beraberindeki denizciler, balıkçılar tarafından deniz dibine bırakılan ve ekosisteme zarar veren ağları temizlemek için çalışma yaptı.

Baş ve beraberindekiler, "Aksona Mancorna" isimli tekneyle denize açılarak dalış gerçekleştirdi.

Dalışta deniz dibinde görülmesi zor olduğu için "hayalet" olarak nitelendirilen atık ağlar toplandı. Kıyıya çıkarılan yaklaşık 500 metrekare balık ağları, belediyenin temizlik ekiplerince imha edilmek üzere alındı.

Denizden yaklaşık 500 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Son sünger avcısı Baş, gazetecilere, deniz dibinde bırakılan ağların sudaki hayatı öldürdüğünü söyledi.

Temizliği her yıl yaptığını ifade eden Baş, "Denizler bizim ekmek soframız. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir." dedi.

Denizden yaklaşık 500 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Baş, ağları yaklaşık 40 metre derinlikten çıkardıklarını belirterek, kendilerine bu çalışmada desten veren iş insanı Mustafa Güneri'ye teşekkür etti.

Güneri de Bodrumlu bir kaptanın çocuğu olduğunu dile getirerek, "Babam yıllarca süngercilik yaptı, mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bu, bizim denizlere vefa borcumuz. Herkesi bu tür etkinliklere destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

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