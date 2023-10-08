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Türkiye
TRT Haber 08.10.2023 13:14

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında şu sözlere yer verdi.

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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