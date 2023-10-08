MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında şu sözlere yer verdi.
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2023
Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/c1Rfvsf8P2