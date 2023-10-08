Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı

Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kesişiminde sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, sivil polis ekiplerine ait hafif ticari araçla çarpıştı.
Duramayan otomobil daha sonra park halindeki 4 araca, polis aracı ise kaldırıma çıkıp eczane duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda, 2 polis ile yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.