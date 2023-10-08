Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.10.2023 12:57

Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı

Yalova'da zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı

Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kesişiminde sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, sivil polis ekiplerine ait hafif ticari araçla çarpıştı.

Duramayan otomobil daha sonra park halindeki 4 araca, polis aracı ise kaldırıma çıkıp eczane duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda, 2 polis ile yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Yalova Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Filistin, Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
14:51
Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
14:37
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 56'ya ulaştı
14:36
Eskişehir'de organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
14:29
Balıkesir'de asayiş uygulamaları: 22 gözaltı
14:28
Yunanistan'da yaşayan İsrailli yedek askerler, ülkelerine dönecek
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ