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Türkiye
AA 08.10.2023 13:35

Meteoroloji'den Samsun için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Samsun'da pazartesi günü için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Samsun için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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