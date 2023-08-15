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Türkiye
AA 15.08.2023 16:24

Denizde boğulma tehlikesi geçiren aile yaşam mücadelesini kaybetti

Sinop'ta 16 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki çocukları tedavi gördükleri hastanelerde yaşam mücadelelerini kaybetti.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren aile yaşam mücadelesini kaybetti

Kentte yaşayan Şaban Cinbe, eşi Aynur ve iki çocuğuyla 31 Temmuz'da serinlemek için Heyamola sahilinde denize girdi.

Burada boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki çocukları çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cinbe ailesinden durumu ağır olan Büşra Cinbe, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sinop ve Samsun'daki hastanelerde tedavi gören Cinbe ailesinden 2 Ağustos'ta baba Şaban, 7 Ağustos'ta anne Aynur, 9 ve 13 Ağustos tarihlerinde ise kızları Gamze ve Büşra Cinbe yaşam mücadelesini kaybetti.

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