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Türkiye
AA 15.08.2023 16:07

Tırdan otomobilin üzerine tuğla paletleri düştü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tır otomobili sollarken tuğla paletleri otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yola saçılan tuğla parçaları temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.

Tırdan otomobilin üzerine tuğla paletleri düştü

Emin E'nin kullandığı tuğla yüklü tır, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Kadıözü kavşağı mevkiinde, Vedat A. idaresindeki otomobili solladığı sırada tırın dorsesindeki tuğla paletleri otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tuğlalar altında ezilen otomobildeki sürücü ile yanındaki İsmail Y. yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralıların sağlık durumu iyi

Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yola saçılan tuğla parçaları, Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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