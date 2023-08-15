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Türkiye
AA 15.08.2023 15:57

Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü törenle kutlandı

Trabzon'un fethinin 562'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon sadece fethedilmekle kalmamış, ecdat bu şehrin güzelliğine güzellik katmıştır. Üzerine bastığımız bu topraklarda bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır. Bu mirasa sahip çıkmak son derece önemlidir" dedi.

Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü törenle kutlandı

Tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, Ortahisar ilçesinde Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Kutlamalar, Atatürk Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Zorluoğlu, buradaki törende, ecdadın Trabzon'u büyük emekler ve zor şartlar altında fethettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Üzerine bastığımız bu topraklarda bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır"

Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini hayırla yad ettiğini dile getiren Zorluoğlu, "O gün fethedilen sadece bir şehir, bir toprak parçası değil, milyonların gönlüdür. Trabzon sadece fethedilmekle kalmamış, ecdat bu şehrin güzelliğine güzellik katmıştır. Camileri, bedestenleri, konakları, çeşmeleri ve bahçeleriyle kadim şehrin her bir köşesi desenlerle bezenmiştir. Üzerine bastığımız bu topraklarda bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır. Bu mirasa sahip çıkmak son derece önemlidir" dedi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiir okudukları törende, fetih kutlamaları kapsamında organize edilen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince ödül verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı tören, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konseri ile sona erdi.

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