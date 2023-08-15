Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bugün saat 14.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Armut Belen mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter, 3 uçak ve 1 İHA'nın yanı sıra 20 arazöz, 200 personel, 1 iş makinesi ve su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir ve Acıpayam Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda 3 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı.

Yangının daha hava kararmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir tehlikenin önüne geçti. Soğutma çalışmalarına devam edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.