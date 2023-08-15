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Türkiye
AA 15.08.2023 15:41

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]

Bugün saat 14.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Armut Belen mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter, 3 uçak ve 1 İHA'nın yanı sıra 20 arazöz, 200 personel, 1 iş makinesi ve su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir ve Acıpayam Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda 3 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı.

Yangının daha hava kararmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir tehlikenin önüne geçti. Soğutma çalışmalarına devam edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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