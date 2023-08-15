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Türkiye
AA 15.08.2023 15:24

Adana'da sahte botoks ilacı satan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında aynı barkod numaralı 25 botoks ilacı, 3 implant, implant cerrahi seti ve mobil röntgen cihazı ele geçirdi.

Adana'da sahte botoks ilacı satan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen bir kişinin evine baskın yaptı.

Polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle şüphelinin evinde ve aracında yaptıkları aramalarda sahte olduğu değerlendirilen aynı barkod numaralı 25 botoks ilacı, 3 implant, implant cerrahi seti ve mobil röntgen cihazı ele geçirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Operasyonda yakalanan şüpheli, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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