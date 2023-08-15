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Türkiye
AA 15.08.2023 15:02

Denizli'de elektrik tellerine koltuk takıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen koltuk elektrik tellerine takıldı. Koltuğun tellere takılması sonucu bölgeye bir süre elektrik sağlanamadı. Koltuk, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin yardımıyla kaldırıldı.

Denizli'de elektrik tellerine koltuk takıldı

Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katına taşınan ailenin eşyalarını taşıyan nakliye firması çalışanları, üçlü koltuğu taşıma asansörüne yükledi.

İkinci kat seviyesinde asansörden düşen koltuk, elektrik tellerine takıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, bölgeye elektrik akımını durdurdu.

Ekiplerin tedbir alarak yeniden asansöre yüklediği koltuk, üçüncü katın balkonuna çıkarıldı.

Nakliye şirketine ait kamyonete park cezası uygulanırken zabıta ekiplerinin de izinsiz eşya taşındığı gerekçesiyle şirkete cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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