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Türkiye
AA 09.02.2025 16:22

Deniz ulaşımında bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal oldu. BUDO'nun da akşam planlanan bazı seferleri de yapılamayacak.

Deniz ulaşımında bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı tarife dışında yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın gün içinde sadece Kabatepe'den saat 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılacağı, diğer tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun iptal seferleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.00 ve saat 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü saat 13.30 ve saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamamıştı.

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