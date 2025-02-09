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Türkiye
AA 09.02.2025 11:32

6 ilde yoğun kar: 172 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. 6 ilde yoğun kar yağışı sebebiyle 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

6 ilde yoğun kar: 172 yol ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını belirten Yentür, "Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor" dedi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere, kar ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını söyledi.

Yolda mahsur kalanların da yardımına koştuklarını ifade eden Karakaya, "Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz" diye konuştu.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle Azdavay'da 6, Bozkurt'ta 12, Cide'de 5, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 4, Doğanyurt'ta 5, İnebolu'da 16, Küre'de 5, Pınarbaşı'da 10 ve Şenpazar'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bu kış sezonunda kar nedeniyle kapanan 1039 köyde 11 bin 236 kilometre yolu tekrar ulaşıma açtı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Amasya-Tokat

Öte yandan Amasya'da 22, Tokat'ta ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

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