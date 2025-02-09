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Türkiye
TRT Haber 09.02.2025 09:43

Gençler ile polisler karda eğlenceli anlar yaşadı

Kayseri'de bir parkta gençler devriye atan polislerle kar topu oynadı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü eğlenceli anlara ilişkin görüntülere de yer verirken "Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Necmettin Erbakan Parkı'nda bulunun gençler, devriye görevi yapan ekipleri kar topu oynamaya davet etti.

Gençlerin istiğini kırmayan polisler, araçtan inerek onların oyunlarına dahil oldu.

Oyunun ardından bir süre gençlerle sohbet eden polis ekipleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntüleri Kayseri Emniyet Müdürlüğü paylaştı

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gençlerle polislerin kar topu oynamasına ilişkin görüntülere yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Melikgazi ilçesi Necmettin Erbakan Parkı civarında devriye görevi yürüten ekiplerimiz, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede gençler tarafından kar topu oyununa davet edilmiştir. Ekip otosuna isabet eden kar topları üzerine personelimiz araçtan inerek karşılık vermiş, neşeli anların yaşandığı oyun sonucunda ekiplerimiz gençlere mağlup olmuştur. Etkileşimin ardından ekiplerimiz çocuklar ve gençlerle bir süre sohbet ederek görev bölgelerine intikal etmiştir. Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz."

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Kayseri Polis
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