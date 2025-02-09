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Türkiye
TRT Haber 09.02.2025 09:05

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Yeni haftada Akdeniz'in Batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimler yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. 

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 10, Antalya'da 15, Adana'da 13, Diyarbakır'da 8, Samsun'da 6 derece civarında seyredecek. 

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