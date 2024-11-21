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Türkiye
TRT Haber 21.11.2024 05:32

Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Eceabat'tan 04.00,06:00, Çanakkale'den 05.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Seferlerin Eceabat'tan tek saatlerde (07.15 / 09.00 / 11.00 / 13.00 gibi) Çanakkale'den çift saatlerde (08.00 / 10.00 / 12.00 gibi) yapılacağı açıklandı.

Kilitbahir'den saat 06.30'da ek sefer yapılacak olup, olumsuz hava şartlarından dolayı seferler Kilitbahir'den çift saatlerde (08.00 / 10.00 / 12.00 gibi), Çanakkale'den tek saatlerde (07.00 / 09.00 / 11.00 / 13.00 gibi) yapılacak.

Geyikli'den 08.00 /11.00 /15.00, Bozcaada'dan 07.00/ 10.00 / 14.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe'den 09.00 /13.00, Gökçeada'dan 07.00 /11.00 seferleri de iptal oldu.

Narlı'dan 08.00 / 16.15, Marmara'dan 11.30 / 17.30 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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