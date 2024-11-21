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Türkiye
AA 21.11.2024 03:20

Aydın'da çıkan yangında ev küle döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken 3 kişi dumandan etkilendi, kedi ve kuş, itfaiyenin kalp masajı yapmasına ve oksijen vermesine rağmen öldü

Aydın'da çıkan yangında ev küle döndü

Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın 3. katında mahsur kalan 4 kişi, bir kedi ve bir kuşu tahliye etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Daire küle döndü

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kedi ve kuşa da bir süre oksijen vererek kalp masajı yaptı.

Ekiplerin bu müdahalesine rağmen kedi ve kuş kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda, yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.

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