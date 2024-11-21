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Türkiye
AA 21.11.2024 00:56

İterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçurumdan düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iterek çalıştırmayı denediği arızalanan otomobili ile uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.

İterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçurumdan düştü
[Fotograf: AA]

Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkiinde otomobili arıza yapan 60 yaşındaki Halil Ö., aracını yolun kenarına çekti.

Halil Ö'nün araçtan inen 2 çocuğuyla iterek çalıştırmayı denediği otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yöneldi.

Aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan Halil Ö, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan Halil Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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