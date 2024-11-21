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Türkiye
AA 21.11.2024 00:21

Ordu'da apartmanın bodrum katında yangın: 14 kişi tahliye edildi, 1 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanda bulunan 14 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da apartmanın bodrum katında yangın: 14 kişi tahliye edildi, 1 kişi dumandan etkilendi

Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine 10 daireli apartmandaki 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın en üst katındaki dairede mahsur kalan kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bodrum katındaki depoda hasar oluştu.

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