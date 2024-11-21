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Türkiye
AA-DHA 21.11.2024 03:42

Bursa'da lodos: Ağaçlar, tabelalar ve inşaat iskelesi devrildi

Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 68 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Merkez Osmangazi ilçesinde Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü.

Bursa'da lodos: Ağaçlar, tabelalar ve inşaat iskelesi devrildi
[Fotograf: AA]

Kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Halı sahanın telleri devrildi

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Adrese sevk edilen Osmangazi Belediyesi ekipleri devrilen telleri kaldırıp, temizlik çalışması yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Market tabelası yola düştü

Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir binada asılı olan market tabelası şiddetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden koparak, yola düştü. Şans eseri olay sırasında cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöp konteyneri yola savruldu

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteyneri şiddetli lodos nedeniyle yola savruldu. Konteyner vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı

 
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Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağaç yolu kapattı

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sevimli Sokak üzerindeki bir ağaç ise ağaç ise yola devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Bursa Valiliği'nden uyarı

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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