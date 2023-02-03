Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 03:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dengesini kaybedip yürüyen merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi
Kayseri'de 66 yaşındaki Nevzat Y., iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kayseri
Son Haberler
- 03:37
- 03:09
- 02:15
- 01:51
- 01:46
Sıradaki Haber
Panor Dağı'nda mahsur kalan araçların yardımına ekipler koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz