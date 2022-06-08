Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul Sarıyer’de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Kasasından taşan demir yığınıyla Sarıyer'de Maslak istikametine seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı.
Kasanın bir tarafından diğer tarafına bağlanan küçük bir halatın altında sallanan kilolarca demirin taşınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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