Kasasından taşan demir yığınıyla Sarıyer'de Maslak istikametine seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı.

Kasanın bir tarafından diğer tarafına bağlanan küçük bir halatın altında sallanan kilolarca demirin taşınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.