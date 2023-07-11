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Türkiye
İHA 11.07.2023 09:51

Demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk kurtarılmadı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı esnada üzerinde devrilen demir kapının altına kalan 4 yaşındaki kız çocuğu, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Küçük kızın ölümüne neden olan kapıyı, monte ettirmeyen komşu ev sahibi gözaltına alındı.

Demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk kurtarılmadı

Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta, annesiyle birlikte dedesi Selami Özer’in yanında kalan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı.

4-5 kişilik çocuk grubu oyun oynarken; mahalle sakinlerinden G.Y.’nin evinin girişinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer’in üzerine devrildi. Başına altığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi, çevre sakinleri yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer’i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralanan Aysima Ecrin Özer, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aysima Ecrin Özer’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Aysima Ecrin Özer’in hayatını kaybettiği olayın ardından, inceleme başlatan güvenlik güçleri demir kapıyı bir süredir monte ettirmediği iddia edilen komşu ev sahibi G.Y.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Küçük kızın cenazesinin şehir dışında olan akrabalarının kente geri dönmesinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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