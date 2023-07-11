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Türkiye
İHA 11.07.2023 09:48

Polisin takibe aldığı araçtan 20 kilo uyuşturucu madde çıktı

Adana polisin bir aracı takibe alarak yaptığı operasyonda 20 kilo 684 gram esrar ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Polisin takibe aldığı araçtan 20 kilo uyuşturucu madde çıktı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldıkları şüpheli otomobili, uygulama noktasında durdurdu.

Polisin takibe aldığı araçtan 20 kilo uyuşturucu madde çıktı

Sürücü İ.G. ile yanındaki S.A.’nın indirildiği araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada bagajdaki valizlerin içerisinde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyette susma haklarını kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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