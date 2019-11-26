Türkiye
DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen Fransız kadın Adana'da yakalandı26 Kasım 2019 Salı 10:12 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:36
Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Adana'ya geldiği öne sürülen Fransız uyruklu kadın gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransız uyruklu 21 yaşındaki Anissa L'nin, örgüte katılmak için ülkesinden uçakla İstanbul'a, daha sonra otobüsle Adana'ya geldiğini belirledi.
Ekipler kentteki bir otelde kaldığı tespit edilen kadını operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının Hatay'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçip örgüte katılmayı amaçladığı iddia edildi.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki ifadesinde, gezmek için kente geldiğini söylediği ileri sürülen şüpheli, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi.
Kaynak: AA
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