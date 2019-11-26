Türkiye
Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı26 Kasım 2019 Salı 10:04 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:16
Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA