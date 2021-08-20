Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 01:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.44'te ve 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,04 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: Deprem
Sıradaki Haber
Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz