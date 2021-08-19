Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Sinop'a uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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