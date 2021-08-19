İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan eşyayı satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenlediği operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 3 yüzük ve bir obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.