11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak başladı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]

İnebolu'da sağanak: Cami ve iş yerlerini su bastı

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak, İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor.