Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Felaketin yaşandığı Kastamonu'da sağanak
[Fotoğraf: AA]
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sağanak etkili oluyor. Bozkurt ve İnebolu'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cami ve iş yerlerini su bastı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak başladı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
[Fotoğraf: AA]
İnebolu'da sağanak: Cami ve iş yerlerini su bastı
Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı.
[Fotoğraf: İHA]
Sağanak, İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor.
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