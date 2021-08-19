Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un öncesi ve sonrası
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi büyük yıkıma sebep oldu. Selin öncesinde çekilen görüntüler, felaketin ilçede neden olduğu büyük yıkımı görme imkanı sunuyor.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
İlçe, sel felaketinden önce 6 Ağustos'ta drone ile kaydedilmişti. Bozkurt'ta selin ardından ilçe yeniden havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu büyük yıkımı gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.
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