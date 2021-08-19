İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

İlçe, sel felaketinden önce 6 Ağustos'ta drone ile kaydedilmişti. Bozkurt'ta selin ardından ilçe yeniden havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu büyük yıkımı gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.