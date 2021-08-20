Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
Etiketler: Süleyman Soylu Ankara
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