Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıkları 3,7 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 21.51'de kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 188,38 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
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