Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer yağış görülecek. Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava görülecek. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta başında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.
Hafta ortasından itibaren de yurdun doğu kesimleri ile kıyı Ege'de sağanak etkili olacak.
3 büyükşehirde hava nasıl olacak?
Ankara'da sıcaklık hafta ortasına kadar 15-16 derece civarında seyredecek.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 16-18, İzmir'de 19-20 derece olması öngörülüyor.
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