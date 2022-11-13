Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralanan bazı kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

#SONDAKİKA

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin gönderildiği bölgeden son durum @trthaber’de.https://t.co/06VMhVS6gE https://t.co/Zfzk1lf9td — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2022

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

"6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, daha sonra yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sonraki paylaşımında da patlamada maalesef ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 53'e yükseldiğini belirtti.

Patlamada yaralananların tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada yaralananların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalelerin yapıldığını belirten Koca, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın Twitter hesabından, "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu daha sonra, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, soruşturmada 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlama olayıyla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.

Patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur. pic.twitter.com/M09pddfOUc — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) November 13, 2022

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, sosyal medya patlamayla ilgili kaynağı belirsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Şahin, "Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

"Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamayla ilgili olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Altun, yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

Bakanlar Soylu ve Bozdağ, İstanbul'a hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.

Bakanlar Soylu ve Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.