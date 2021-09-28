Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 04:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 02.11'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 29.11 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.09.2021, 02:11:53 TSİ
Enlem : 36.4726 N
Boylam : 27.1718 E
Derinlik : 6.62 km
Detay : https://t.co/XiHDz5PYKO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deniz yüzeyinin 6,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 29,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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