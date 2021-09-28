Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa Ç., Ahmet A., Mehmet T., Eyüp A., Rabia A., Şehriban K. ve Nazife T. ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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