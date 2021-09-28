Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu. Ev sahiplerinin evde olmaması olası faciayı önledi.
Koltuk köyünde Mehmet Bilen’e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Ev sahibi Bilen’in eşini hastaneye götürdüğü ve evde olmadıkları belirtildi.
Etiketler: Yangın
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