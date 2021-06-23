Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller deniz salyasıyla kaplandı.

Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde, zabıta ekipleri, ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu Sahili'nde ise sudan numuneler alındı, çıkacak sonuçlara göre karar verilecek.

[Fotoğraf: DHA]