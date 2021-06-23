Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 04:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Darıca'da sahil müsilajla kaplandı, denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplandı. Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller deniz salyasıyla kaplandı.
Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde, zabıta ekipleri, ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.
Darıca Bayramoğlu Sahili'nde ise sudan numuneler alındı, çıkacak sonuçlara göre karar verilecek.
[Fotoğraf: DHA]
Son Haberler
- 03:56
- 03:28
- 03:16
- 02:59
- 02:41
Sıradaki Haber
3 ilde DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz