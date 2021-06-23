Kocaeli Gebze'de, bir arkadaş grubu, okulların tatile girmesini fırsat bilerek futbol oynamak istedi.

Oyun sahası olarak okul bahçesini seçen çocuklar, telleri tırmanarak bahçeye girdi.

Maçlarını sona erdiren çocuklar aynı şekilde alandan çıkmak istedi. Ancak içlerinden biri bunu başaramadı.

Çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Mahsur kalan çocuğun arkadaşları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

12 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.