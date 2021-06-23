Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 03:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye koştu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de bir çocuk, oyun oynamak için telleri aşarak girdiği okulun bahçesinden geri çıkmayı başaramadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kocaeli Gebze'de, bir arkadaş grubu, okulların tatile girmesini fırsat bilerek futbol oynamak istedi.
Oyun sahası olarak okul bahçesini seçen çocuklar, telleri tırmanarak bahçeye girdi.
Maçlarını sona erdiren çocuklar aynı şekilde alandan çıkmak istedi. Ancak içlerinden biri bunu başaramadı.
Çocuğun yardımına itfaiye yetişti
Mahsur kalan çocuğun arkadaşları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
12 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.
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