Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 03:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 ilde DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişileri takibe aldı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul, Aydın ve Sivas'ta belirlenen 39 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polislerinin de destek verdiği aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Örgütün çatışma bölgeleri yapılanması ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Aydın DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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