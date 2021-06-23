Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişileri takibe aldı.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul, Aydın ve Sivas'ta belirlenen 39 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Özel harekat polislerinin de destek verdiği aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Örgütün çatışma bölgeleri yapılanması ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]